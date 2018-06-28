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Звезда «Дома-2» выложила фото после операции
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Жуткие кадры прооперированной звезды «Дома-2» 

Дни.ру 28 июня 2018
Фото: Дни.ру
Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес перенесла операцию по уменьшению груди. После процедуры девушку, лежащую на хирургическом столе, сняли на видео и выложили в Сеть.
Теперь любой интернет-пользователь может оценить грудь Татьяны Мусульбес — какой она была до операции и после. Бюст девушки уменьшили на два с половиной размера. "Убрать больше было нельзя", — цитирует пластического хирурга Dom2Life. Дело в том, что медику необходимо было оставить достаточно железистой ткани для возможности вскармливания будущего ребенка Мусульбес.
Зрители с крепкими нервами оценили видеозаписи. Пользователи высказали неоднозначное мнение. "фуууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Грудь до хуже чем после", "Ну и жуть (", "Да норм сиси)", "а почему нет припухлости? бабу подменили?", "Полюбому вставили импланты", "Зачем такое показывать?", "Чего не сделаешь ради пиара…" — высказались комментаторы.
Отметим, что девушку снимали с ее разрешения. Говорят, хирургическое вмешательство обошлось Мусульбес в 300-400 тысяч рублей. Татьяна давно мечтала уменьшить грудь, поскольку слишком большой бюст доставлял девушке дискомфорт. "Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая", — жаловалась длинноволосая красотка.
Ранее Татьяна Мусульбес делала отопластику, потому что комплексовала из-за формы ушей. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" признавалась, что из-за этого даже была вынуждена носить распущенные волосы.
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