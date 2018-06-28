Борисова рассказала о борьбе с алкоголизмом

Дана Борисова рассказала о борьбе с наркоманией и алкоголизмом

Телеведущая Дана Борисова , несколько месяцев назад завершившая курс реабилитации от наркотической зависимости, показала старые фото и видео своим читателям.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 27 Июн 2018 в 2:03 PDT Дана рассказала, что 27 июня отмечается Международный День борьбы с наркоманией и алкоголизмом. С недавнего времени это событие стало для нее очень важно, ведь телеведущая смогла побороть зависимость, восстановиться, и сейчас вдохновляет людей начать новую жизнь.

Борисова поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, что скоро отправится в Ставрополь , чтобы посетить Спасо-Преображенский реабилитационный центр и поздравить его с пятнадцатилетием.

Дана пригласила на встречу всех, кому хочется поговорить на серьезную тему, и дополнительно поздравила с важной датой свой реабилитационный центр, который находится в Тайланде.