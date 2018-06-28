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Борисова рассказала о борьбе с алкоголизмом
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Дана Борисова рассказала о борьбе с наркоманией и алкоголизмом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Телеведущая Дана Борисова, несколько месяцев назад завершившая курс реабилитации от наркотической зависимости, показала старые фото и видео своим читателям.
Дана рассказала, что 27 июня отмечается Международный День борьбы с наркоманией и алкоголизмом. С недавнего времени это событие стало для нее очень важно, ведь телеведущая смогла побороть зависимость, восстановиться, и сейчас вдохновляет людей начать новую жизнь.
Борисова поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, что скоро отправится в Ставрополь, чтобы посетить Спасо-Преображенский реабилитационный центр и поздравить его с пятнадцатилетием.
Дана пригласила на встречу всех, кому хочется поговорить на серьезную тему, и дополнительно поздравила с важной датой свой реабилитационный центр, который находится в Тайланде.
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