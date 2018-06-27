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Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
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Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду» 

Lenta.ru 5 часов назад
Актер Никита Джигурда заявил, что собрал миллион голосов в свою поддержку для участия в выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил в на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Выступая на фоне магических символов, шоумен рассказал о грядушей «эре Джигурды», а всем, кто против, он пообещал «надавать по попе». Перфоманс проходил в окружении десяти молодых волонтеров в майках с лозунгом Джигурды «Я верну Москве секс», на видео актер объявил их своими апостолами и раздал им свои перстни.
Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы 13 июня. Позднее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что актер не сможет стать кандидатом, поскольку имеет два гражданства. В ответ Джигурда заявил, что «Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира».
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.
О желании принять участие в выборах также заявили бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, журналист Антон Красовский и бизнесмен Герман Стерлигов, который в случае победы пообещал «уместить всю Москву в Садовое кольцо».
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