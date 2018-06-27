Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»

Актер Никита Джигурда заявил, что собрал миллион голосов в свою поддержку для участия в выборах мэра Москвы . Об этом он сообщил в на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выступая на фоне магических символов, шоумен рассказал о грядушей «эре Джигурды», а всем, кто против, он пообещал «надавать по попе». Перфоманс проходил в окружении десяти молодых волонтеров в майках с лозунгом Джигурды «Я верну Москве секс», на видео актер объявил их своими апостолами и раздал им свои перстни.

Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы 13 июня. Позднее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что актер не сможет стать кандидатом, поскольку имеет два гражданства. В ответ Джигурда заявил, что «Я гражданин России и гражданин Украины , у меня вид на жительство во Франции . Я гражданин мира».