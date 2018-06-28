23-летняя актриса Александра Бортич разводится с мужем Вячеславом Воронцовым, известным как рэпер Мезза, пишет издание «7 Дней».
Инициатором развода стала сама актриса. Заявление о расторжении брака она подала в начале июня, заседание по делу назначено на 16 июля.
Ранее звезда фильмов "Викинг" и "Я худею" рассказывала, что мама не сразу одобрила ее выбор. Увидев на фотографии лысого, покрытого татуировками мужчину, мама пришла в ужас.
«На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе», — говорила она весной прошлого года.
По словам Александры, после личного знакомства мама изменила свое мнение. О причинах развода не сообщается.