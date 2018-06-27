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Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
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Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову 

Дни.ру 27 июня 2018
Фото: Dni.Ru
Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник высказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами, однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.
Дзюник уверен, что между Киркоровым и Бузовой только дружба. "Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более Филипп Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь!" — прокомментировал Леонид.
У Вадима Манукяна оказалось другое мнение по этому поводу. Эксперт уверяет, что Ольга приплачивает бывшему мужу Примадонны за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой. По словам Манукяна за поющей телеведущей стоит некий состоятельный человек, который отстегивает поп-королю некоторые суммы за помощь в продвижении безголосой звезды "Дома-2".
"В последнее время на помощь Ольге отрядили Филиппа Бедросовича. Хотя порой очевидно, что Киркорову такая назойливость Бузовой в тягость и ему уже не хочется иметь с ней ничего общего, но роль нужно доиграть до конца. В проигравших, как всегда, остается российское общество, которому вместо проблем страны предлагают обсуждать гипотетическую свадьбу Бузовой и Киркорова", — цитирует Вадима Sobesednik.ru.
Добавим, что за последние несколько месяцев между Филиппом и Ольгой установилась очень странная связь. Артисты, не стесняясь публики, обнимаются, целуются и осыпают друг друга комплиментами. Бузова даже снялась в нашумевшем клипе поп-короля на песню "Цвет настроения — синий" и, по слухам, примет участие в продолжении, которое выйдет в августе.
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