«С***ы дети!»: Рынска устроила скандал в аэропорту

Скандально известная журналистка Божена Рынска напомнила о себе. Она опубликовала в Facebook пост о «досадных происшествиях» в аэропорту.

Первое касалось Стаса Намина — его не пустили на борт с небольшим чемоданом.

«Спрашивается, почему его не завернули на регистрации? Мой маленький чемодан пустили, а его — нет. По-моему, о несоответствии кэбин-сайза новым стандартам необходимо сообщать на регистрации», — сделала вывод журналистка.

Но второе происшествие удостоилось более эмоционального описания. Божена после инцидента с чемоданом Намина была первой в очереди на посадку.

«С каких х**ов представитель Шереметьево стал пытаться оттереть меня, пассажира бизнеса и провести вперед меня пассажиров того же бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста — лет 5-6, который был вполне здоров и адекватен? Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более, один человек — я — вполне пережидаем, не рассыпятся и подождут секунду су**ны дети. Что я и сказала, закрыв проход мощной грудью», — в своей обычной манере прокомментировала произошедшее Рынска.

Божена «прославилась» в Сети неоднозначными заявлениями. Так, например, узнав, что в Нижнем Новгороде недовольные детскими криками жильцы залили горку гудроном, она заявила:

«Ни сна, ни отдыха измученной душе. Хочется не то, что гудроном, зарином, б.., все это заполировать».

Не обошла стороной она и трагедию в «Зимней вишне». Рынска в комментариях к своей записи о кемеровской трагедии утверждала, что «детки и подожгли, вполне вероятно».