Пьеху возмутили цены на аренду зала

Эдита Пьеха возмущена завышенными ценами на аренду концертного зала

Каждый год 31 июля Эдита Пьеха дает грандиозный концерт в Санкт-Петербурге в честь своего дня рождения. На выступление артистки съезжаются ее поклонники со всего мира. В этом году артистка была вынуждена отменить концерт.

Администрация БКЗ «Октябрьский», в котором Эдита каждый год устраивала выступления, неожиданно для певицы резко подняла цены на аренду зала. Пьеха была шокирована, когда увидела новые расценки. Певица при всем желании не может потратить такую большую сумму на аренду концертного зала. Сейчас администрация потребовала от Эдиты более миллиона рублей.

«Раньше мне скидку в этом зале тоже не предоставляли, но были нормальные цены. А сейчас миллион с чем-то. Они решили завысить, и теперь мне не потянуть такие деньги. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с музыкантами расплатиться. Если еще заплачу за аренду, то сама пойду в переход просить милостыню. Не хочу дожидаться этого момента. Пусть богатые артисты платят», — заявила Пьеха для «СтарХита».

Впрочем, поклонники могут не переживать, ведь Эдита все же выступит для них, но на другой площадке. Артистка даже готова дать несколько концертов, если желающих посетить ее выступления будет очень много.