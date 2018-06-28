Ещё
Пьеху возмутили цены на аренду зала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Эдита Пьеха возмущена завышенными ценами на аренду концертного зала 

Teleprogramma.pro 28 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Каждый год 31 июля Эдита Пьеха дает грандиозный концерт в Санкт-Петербурге в честь своего дня рождения. На выступление артистки съезжаются ее поклонники со всего мира. В этом году артистка была вынуждена отменить концерт.
Администрация БКЗ «Октябрьский», в котором Эдита каждый год устраивала выступления, неожиданно для певицы резко подняла цены на аренду зала. Пьеха была шокирована, когда увидела новые расценки. Певица при всем желании не может потратить такую большую сумму на аренду концертного зала. Сейчас администрация потребовала от Эдиты более миллиона рублей.
«Раньше мне скидку в этом зале тоже не предоставляли, но были нормальные цены. А сейчас миллион с чем-то. Они решили завысить, и теперь мне не потянуть такие деньги. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с музыкантами расплатиться. Если еще заплачу за аренду, то сама пойду в переход просить милостыню. Не хочу дожидаться этого момента. Пусть богатые артисты платят», — заявила Пьеха для «СтарХита».
Впрочем, поклонники могут не переживать, ведь Эдита все же выступит для них, но на другой площадке. Артистка даже готова дать несколько концертов, если желающих посетить ее выступления будет очень много.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Что у нее в голове?»: Волочкову критикуют за прыжки через костер Татьяна Васильева показала стройную фигуру в купальнике «Доярку из Хацапетовки» доставили в больницу после драки
Комментарии5  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»72
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение