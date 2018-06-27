Кобзон сообщил о своем самочувствии

"Замечательно", — сказал Кобзон РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ сообщалось, что 80-летний Кобзон был госпитализирован. По данным РБК, речь шла о плановом обследовании. Сам певец комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — вирусная инфекция.