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Кобзон сообщил о своем самочувствии
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Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа

Кобзон сообщил о своем самочувствии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что чувствует себя очень хорошо.
"Замечательно", — сказал Кобзон РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ сообщалось, что 80-летний Кобзон был госпитализирован. По данным РБК, речь шла о плановом обследовании. Сам певец комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — вирусная инфекция.
Кобзон в среду присутствовал в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручал госнаграды. Народный артист СССР получил знак отличия "За благодеяния".
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