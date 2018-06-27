«Как цыпленок из скорлупы»: Котова вспомнила прошлое

Татьяна Котова вспомнила прошлое

Певица Татьяна Котова поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографиями и видео со съемок клипа "Я не боюсь".

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 25 Июн 2018 в 11:59 PDT Девушка спросила, помнят ли ее поклонники эту работу, и отметила, что название песни стало ее девизом по жизни. Певица откровенно призналась, что очень боялась подвести команду и сделать что-то не так. Она боялась расстроить продюсера и не влиться в новый коллектив.

"В клипе я появилась как цыпленок из скорлупы. И сейчас я выбралась из неё, выросла и я ничего не боюсь", — заявила артистка. Она считает, что название песни во многом стало для нее пророческим, поэтому она довольна своей первой работой.

Рассказывая о творческих планах, Котова призналась, что постоянно работает над собой и не собирается останавливаться. Девушка гордится тем, кем стала после ухода из коллектива, и уверена, что ее лучшие работы впереди.