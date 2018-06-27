Королева не смогла добиться въезда на Украину

С октября 2016 года Наташе Королевой и другим отечественным звездам запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Причиной этому стало то, что «творчество артистки Королевой представляет угрозу для украинского государства». Однако в прошлом году певице разрешили приехать в Киев на похороны бабушки. Все же она обратилась к адвокатам, чтобы добиться справедливости.
Ранее Окружной административный суд города Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Королевой в признании противоправным запрет на въезд в Украину. После этого артистка обратилась в Верховный суд Украины, но снова проиграла. «15 июня 2018 года Верховный Суд Украины вынес решение, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Порывай Н. В на решения Окружного административного суда города Киева», — написала она.
«Решение вынесено Верховным Судом в предварительном судебном заседании без вызова представителей сторон. Верховный суд проигнорировал доводы адвокатов Порывай Н. В. о нарушении Службой безопасности Украины порядка сбора доказательств и порядка принятия решения о запрете певице въезда в Украину. Фактически, Верховный Суд уклонился от рассмотрения дела по существу, оставив без ответа вопрос о наличии правовых оснований для запрета въезда в Украину», — пояснила певица.
Однако Наташа не намерена сдаваться. По ее словам, теперь у нее остался только один выход — это обратиться в Европейский суд по правам человека и обжаловать действия судебной системы. Она отметила, что ее мама верила в то, что Верховный суд вынесет решение в их пользу, но это оказалось не так. Напомним, что страдает из-за запрета на въезд в соседнюю страну и Лолита Милявская. Ее 17-летняя дочь Ева проживает с бабушкой и дедушкой в Киеве. Недавно у нее был выпускной, но мама не смогла на нем присутствовать из-за запрета на въезд.