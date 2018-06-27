Звезду 90-х затравили за пошлое фото

Певица Наталья Штурм утешила болельщиков сборной России своими фото с голой грудью.

«Чтоб не расстраивались за футбол», — подписала Штурм четыре снимка с отдыха на острове Занзибар , опубликованные ею в соцсети Instagram.

На фотографиях звезда 1990-х лежит ничком на берегу Индийского океана без верхней части купальника. На трех из них грудь Штурм плотно прилегает к песку, однако на одном ее прикрывает лишь тень и нарисованный в фоторедакторе кружок.

Певица рассказала, что смотрела проигранный Россией матч с Уругваем в баре, где все болели за южноамериканцев, что было «очень неприятно» и заставило ее покинуть заведение после первого тайма.

«Скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», — уточнила она.

Между тем не все «любимчики» оценили поддержку Штурм. По мнению многих из них, публиковать подобные фотографии нескромно, тем более в 51 год.