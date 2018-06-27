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Звезду 90-х затравили за пошлое фото
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Звезду 90-х затравили за пошлое фото 

Рамблер 27 июня 2018
Фото: instagram.com/nataliashturm
Певица Наталья Штурм утешила болельщиков сборной России своими фото с голой грудью.
«Чтоб не расстраивались за футбол», — подписала Штурм четыре снимка с отдыха на острове Занзибар, опубликованные ею в соцсети Instagram.

Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за … Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат fuck и радуются, что забили в «твои» ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом😍 #titsgram #hot #instagirl Раскрою секрет: я бы не догадалась полететь в Танзанию, если бы не #туристическоеагентство #1001тур Они отправили меня сюда за 1 день! Хотите экзотики и уже не знаете какую новую страну посмотреть — это к ним #4957874403 #travel #allcountry #путешествия #super

Публикация от  Natalia Shturm (@nataliashturm)

На фотографиях звезда 1990-х лежит ничком на берегу Индийского океана без верхней части купальника. На трех из них грудь Штурм плотно прилегает к песку, однако на одном ее прикрывает лишь тень и нарисованный в фоторедакторе кружок.
Певица рассказала, что смотрела проигранный Россией матч с Уругваем в баре, где все болели за южноамериканцев, что было «очень неприятно» и заставило ее покинуть заведение после первого тайма.
«Скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», — уточнила она.
Между тем не все «любимчики» оценили поддержку Штурм. По мнению многих из них, публиковать подобные фотографии нескромно, тем более в 51 год.
«Смешна и нелепа», — подытожил один из них.
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