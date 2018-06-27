Собчак заклевали за издевательства над сыном

Собчак заклевали в Сети за издевательства над сыном

Ксения Собчак похвасталась успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на землю.

В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем. По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2018 в 3:15 PDT "Образование-это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, (рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и "без блата"), а пока, спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога, Тревольту, учителя от бога, который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — сообщила телеведущая под снимком.

По обыкновению, злопыхатели накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники отмечали, что выбрать общеобразовательную школу — это верх глупости, занятия у преподавателя — иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте — настоящее издевательство.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Май 2018 в 3:59 PDT "Ученые говорят 1,5 года у ребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадий развития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, это вредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простым крепостным", "Государственные без блата — бесплатный зоопарк", "Чем дороже тем лучше…своих что ли учителей нет? Обязательно приглашать африканца? Зачем?", — не унимались фолловеры.