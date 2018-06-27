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Собчак заклевали за издевательства над сыном
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Собчак заклевали в Сети за издевательства над сыном 

Дни.ру 19 часов назад
Ксения Собчак похвасталась успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на землю.
В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем. По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.
"Образование-это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, (рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и "без блата"), а пока, спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога, Тревольту, учителя от бога, который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — сообщила телеведущая под снимком.
По обыкновению, злопыхатели накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники отмечали, что выбрать общеобразовательную школу — это верх глупости, занятия у преподавателя — иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте — настоящее издевательство.
"Ученые говорят 1,5 года у ребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадий развития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, это вредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простым крепостным", "Государственные без блата — бесплатный зоопарк", "Чем дороже тем лучше…своих что ли учителей нет? Обязательно приглашать африканца? Зачем?", — не унимались фолловеры.
Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном.
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