Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы

Зарубежные СМИ сообщают о новом увлечении Бреда Питта. Актер оправился от развода и готов завести новый роман.

Инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что Питт оказывает артистке недвусмысленные знаки внимания. Актер так увлекся барышней, что его даже не смущает тот факт, что Марго замужем за помощником режиссера Томом Акерли

"Робби обладает всеми теми качествами, которые Питт ценит в девушке. Тому Акерли стоит начать беспокоиться. Химия между Брэдом и Марго из-за совместных сцен в фильме уже возникла", — заявил анонимный источник.

Добавим, что Бред уже обхаживал Робби два года назад. Неназванный друг Питта сообщил тогда журналистам, о возможном романе актера.

"Брэд считает Марго самой горячей девушкой в современном Голливуде. Он уже пытался добиться ее расположения, предлагая принять участие в его кинопроектах. Это было для них с Энджи больным вопросом, но теперь он свободен и можно снова ждать, что их с Марго страсть вспыхнет. Она полностью его тип, и он имеет нулевые шансы остаться один", — цитирует источника сайт "Комсомольская правда". Однако внимания девушки он так и не добился.

Видимо разведенный голливудский красавчик решил попытать счастье еще раз. Удастся ли нахрапистому Бреду разбить семью покажет время.