Рыжий «Иванушка»: я еле выжил

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.
Солист группы "Иванушки International" откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом родной сестры.
"Это был для меня большой удар — вспоминает Григорьев-Апполонов — самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".
Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег — Яковлева и Игоря Сорина, последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что гибель участников группы, возможно, связана с уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в "Иванушках" трагедий бы не произошло.
Как писали Dni.Ru, в середине прошлого, 2017 года Андрей переживал смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств женщине стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.