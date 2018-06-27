Малахова уличили в наглой лжи в эфире

Малахова и Солнцева поймали на лжи

Участник передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» Гоген Солнцев рассказал, что его девушка стала жертвой битцевского маньяка. Как сообщают «Дни.ру», интернет-пользовали проверили факты и обвинили Солнцева во лжи.

По словам участника шоу, его подруга Галина Иванова погибла, не дожив двух недель до 37-летия. Он отметил, что встречался с женщиной три года, а знал ее 15 лет. В ходе программы был показан ролик с Солнцевым на ее могиле.

«Я сказал в гробу ей на ушко, что очень ее люблю и буду любить всегда», — рассказал Солнцев.

Интернет-пользователи обратили внимание на дату смерти женщины — 3 октября 2017 года. Комментаторы напомнили, что битцевский маньяк был приговорен к пожизненному срок в 2007 году.

«Гоген артист и аферист, этим все сказано», — написал один из них.

Другой пользователь заявил, что у битцевского маньяка было всего лишь три женщины-жертвы, но ни одной по имени Галина.

«Вот как можно так врать? И Андрею Малахова не мешало бы проверять информацию», — отметил он.

В ходе передачи 37-летний Солнцев также рассказал, что через несколько месяцев после смерти Ивановой встретил новую любовь — 63-летнюю Екатерину Терешкович.