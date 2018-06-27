Мазур «растрепала» про отъезд Джигарханяна в США

Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку

Театральный сезон закрыт. Армен Джигарханян вместе с труппой своего театра ушел в отпуск. Этот год был для него непростым. Самое время отдохнуть и забыть про негатив. И единственным человеком, рядом с которым артист чувствует себя в покое, является его бывшая жена Татьяна Власова

Представляющая интересы Армена Джигарханяна Элина Мазур уверена, что скоро Армен Борисович и Татьяна Сергеевна помирятся и снова будут вместе. Причем, скорее всего по ту сторону Атлантики.

"Шанс этого очень высокий, — улыбается Мазур. — Общаясь с ним, я понимаю, что он ее любит. Живя вместе столько лет, люди срастаются душой. Но Татьяну Сергеевну перед ним оболгали. Теперь же обиды в прошлом. Хоть недавно она уехала в Америку к сыну Степану, с Джигарханяном они созваниваются почти каждый день. И Степа звонит ему".

По словам Мазур, родственники настойчиво уговаривают артиста уехать в Америку — подальше от скандалов, склок, интриг и происков бессовестной Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Зовут Армена Борисовича в США — но врачи пока запретили перелеты. Дай Бог, чтобы у этой истории был счастливый финал", — цитирует Элину журнал "Откровения звезд".

Ранее она рассказала, как Джигарханяна и Власову, которые состояли в браке с 1967 по 2015 год, развели против их воли. Якобы юрист театра Ирина Мосиенко подсунула престарелому и доверчивому Армену Борисовичу в кипе прочих бумаг документ о разводе, и тот подмахнул его не глядя.