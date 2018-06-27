Зверев отказался давать денег сыну

Сергей Зверев отказался финансово помогать приемному сыну

Отношения Сергея Зверева и его сына стремительно портятся. В начале этого года 24-летний Сергей Зверев-младший женился во второй раз. Уже не первый год у него довольно напряженные отношения с отцом, но недавно Сергей поставил под сомнение, что стилист является его биологическим отцом.

Зверев-младший и раньше подозревал, что его усыновили, но лишь недавно удостоверился в этом — дедушка Сергея Зверева-младшего по отцовской линии сделал ДНК-тест. Теперь Сергей пытается разыскать своих биологических родителей.

Сергей Зверев-старший с недоверием относится к личной жизни сына и считает, что наследник может в скором времени расстаться и со второй женой. Более того, стало известно, что с недавних пор стилист перестал помогать сыну, хотя раньше постоянно высылал наследнику деньги и дорогую одежду.