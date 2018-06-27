Зверев отказался давать денег сыну

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Сергей Зверев отказался финансово помогать приемному сыну 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: globallookpress.com
Отношения Сергея Зверева и его сына стремительно портятся. В начале этого года 24-летний Сергей Зверев-младший женился во второй раз. Уже не первый год у него довольно напряженные отношения с отцом, но недавно Сергей поставил под сомнение, что стилист является его биологическим отцом.
Зверев-младший и раньше подозревал, что его усыновили, но лишь недавно удостоверился в этом — дедушка Сергея Зверева-младшего по отцовской линии сделал ДНК-тест. Теперь Сергей пытается разыскать своих биологических родителей.
Сергей Зверев-старший с недоверием относится к личной жизни сына и считает, что наследник может в скором времени расстаться и со второй женой. Более того, стало известно, что с недавних пор стилист перестал помогать сыну, хотя раньше постоянно высылал наследнику деньги и дорогую одежду.
«Сергею-старшему сейчас тяжело, неприятно, ужасно. О родителях Сергея-младшего ничего неизвестно, возможно, маргиналы. В роддоме же отказы пишут. Да, он хочет денег. В недавнем сообщении он написал: «Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру» Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Ни он не работает, ни жена», — поделился знакомый Зверева-старшего для «СтарХита».
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