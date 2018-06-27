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У Шнурова «развязался» язык после разрыва
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Шнуров после слухов об измене жены написал стихи о женском вранье 

Lenta.ru 27 июня 2018
Фото: ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об обмане женщины. Свое творение он опубликовал в Instagram в среду, 27 июня.
Просто двигаться вперед, Лучше без оглядки. Если женщина вам врет, Значит все в порядке.
Шнуров также разбавил стихотворение матерными выражениями.
«Если женщина *** [лжет], значит все в порядке», — завершил он.
Ранее в июне знакомые музыканта и его жены Матильды рассказали, что могло стать причиной развода. По словам источников, инициатором стал именно Шнуров, а бросить супругу он якобы решил из-за ее измен.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит», а в другом пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур. В среду Матильда впервые высказалась о причине расставания.
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