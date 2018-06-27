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Ухажер Бузовой натравил на звезду свою девушку
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Новая избранница Романа Гриценко ревнует его к Ольге Бузовой 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: Instagram
Молодой участник телепроекта Дом-2 Роман Гриценко не один месяц пытался добиться расположения Ольги Бузовой. Молодой человек не раз звал ведущую на свидание и дарил цветы, но несколько раз предавал доверие Ольги.
В итоге Бузова дала понять Гриценко, что между ними не будет никаких отношений. Роман смирился с отказом и начал строить личную жизнь. С недавних пор Роман начал встречаться с бывшей участницей проекта Ириной Пинчук. Ради молодого человека девушка вернулась на телестройку, но сразу же между молодыми людьми возникло недопонимание. Ирина приревновала Романа в Ольге.
«В день моего прихода мы немного поругались. Я психанула, потому что выяснилось, пока Рома меня ждал, флиртовал с Бузовой. Показали видео, как он лижет леденец с изображением ведущей. Мне это не понравилось, и я об этом сказала. Было обидно. Он ответил, что это фигня, и я могу расслабиться. Потом мы поговорили, вроде сейчас все нормально», — призналась Ирина.
Девушка рассказала, что сейчас между ними с Романом все гладко, а тема Бузовой больше не всплывает. Пинчук уверена, что между Гриценко и ведущей не было серьезных отношений.
«Думаю, у них с Бузовой ничего и не было серьезного. Если бы она ему действительно нравилась, то Рома мог бы ухаживать за ведущей не только в периметре, но и за проектом. Мне кажется, это для него была история в рамках проекта», — поделилась Ирина с Dom2life.ru.
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