Ухажер Бузовой натравил на звезду свою девушку

Новая избранница Романа Гриценко ревнует его к Ольге Бузовой

Молодой участник телепроекта Дом-2 Роман Гриценко не один месяц пытался добиться расположения Ольги Бузовой. Молодой человек не раз звал ведущую на свидание и дарил цветы, но несколько раз предавал доверие Ольги.

В итоге Бузова дала понять Гриценко, что между ними не будет никаких отношений. Роман смирился с отказом и начал строить личную жизнь. С недавних пор Роман начал встречаться с бывшей участницей проекта Ириной Пинчук . Ради молодого человека девушка вернулась на телестройку, но сразу же между молодыми людьми возникло недопонимание. Ирина приревновала Романа в Ольге

«В день моего прихода мы немного поругались. Я психанула, потому что выяснилось, пока Рома меня ждал, флиртовал с Бузовой. Показали видео, как он лижет леденец с изображением ведущей. Мне это не понравилось, и я об этом сказала. Было обидно. Он ответил, что это фигня, и я могу расслабиться. Потом мы поговорили, вроде сейчас все нормально», — призналась Ирина. A post shared by Роман Гриценко (@romangritsenko13) on Jun 20, 2018 at 5:45am PDT

Девушка рассказала, что сейчас между ними с Романом все гладко, а тема Бузовой больше не всплывает. Пинчук уверена, что между Гриценко и ведущей не было серьезных отношений.