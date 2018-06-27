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Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына
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Жена Башарова рассказала о страшном диагнозе сына 

Рамблер 3 часа назад
Сын Марата Башарова болен стенозирующим ларинготрахеитом. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила жена актера.
По словам Елизаветы Башаровой, Марселю, которому не исполнилось еще и двух лет, диагностировали ложный круп, то есть стенозирующий ларинготрахеит, при котором у больных из-за инфекции сужается просвет гортани, что приводит к затруднению дыхания.
«Все самое страшное начинается ночью», — призналась она.
По ее словам, сначала ребенок ведет себя беспокойно, а затем у него начинаются «похожий на лай» кашель и аллергическая реакция.
В данный момент семейство в полном составе отдыхает в Турции. Башарова призналась, что после заболевания ребенка ей «захотелось домой», однако она понимает, что в России нет «ни моря, ни солнца».
Комментарии13  Ещё 7 источников 
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