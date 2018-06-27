Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына

Жена Башарова рассказала о страшном диагнозе сына

Сын Марата Башарова болен стенозирующим ларинготрахеитом. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила жена актера.

По словам Елизаветы Башаровой, Марселю , которому не исполнилось еще и двух лет, диагностировали ложный круп, то есть стенозирующий ларинготрахеит, при котором у больных из-за инфекции сужается просвет гортани, что приводит к затруднению дыхания.

«Все самое страшное начинается ночью», — призналась она.

По ее словам, сначала ребенок ведет себя беспокойно, а затем у него начинаются «похожий на лай» кашель и аллергическая реакция.