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Проклова задумала выгнать бывшего мужа из дома
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Проклова издевается над выставленным на улицу мужем 

Дни.ру 26 июня 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
У актрисы Елены Прокловой все не слава богу. Вроде развелась с надоевшим мужем три года назад, а разъехаться с ним никак не может.
Проклова и ее супруг расторгли брачные узы в 2015 году, однако еще прошлой осенью они жили под одной крышей. "Для нас это не проблема. Процедура раздела имущества еще предстоит — наверное, болезненная и неприятная для обоих, потому что все создавалось для совместной жизни. Оба боимся к этому подойти", — говорила сразу после развода артистка.
Также она отмечала, что экс-муженек не хочет покидать их загородный дом в подмосковном поселке Жостово так как "вложил частичку души" в его строительство. Тогда Елена отмечала, что понимает мужа и не торопит его с переездом. Несмотря на предательство любимого (за несколько лет до расставания мужчина завел любовницу) она шла навстречу мужу.
Однако спустя несколько месяцев артистка поняла, что пора выставить бывшего на улицу, тем более, подмосковный коттедж — это не единственное его жилье. Елена подала иск в суд о разделе имущества. И, казалось бы, на этом история должна завершиться, ан нет: началось форменное издевательство. Через месяц Елена решает забрать иск и оставить все как есть.
Два года супруги мучались под одной крышей, пока в апреле этого года Проклова опять не пошла к Фемиде с тем же вопросом. Она хочет признать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи. Суд рушил в пользу артистки. Теперь звезда отказывается комментировать эту тему, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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