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МакSим покидает сцену
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

МакSим покидает сцену 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Известная певица МакSим на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем, сообщает интернет-издание Дни.ру.
Плохое самочувствие уже не раз подводило девушку, в результате чего ей приходилось отменять концерты и другие мероприятия.
Пресс-секретарь певицы отказался назвать точный диагноз певицы и дату ее возвращения на сцену.
Пока МакSим презентует публике новый клип на песню "Здесь и сейчас". В основу песни легла реальная история любви.
Несмотря на напряженный рабочий график, певица находит время для своих детей — девятилетней Александры и трехлетней Марии.
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