МакSим покидает сцену

Известная певица МакSим на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем, сообщает интернет-издание Дни.ру.

Плохое самочувствие уже не раз подводило девушку, в результате чего ей приходилось отменять концерты и другие мероприятия.

Пресс-секретарь певицы отказался назвать точный диагноз певицы и дату ее возвращения на сцену.

Пока МакSим презентует публике новый клип на песню "Здесь и сейчас". В основу песни легла реальная история любви.

Несмотря на напряженный рабочий график, певица находит время для своих детей — девятилетней Александры и трехлетней Марии.