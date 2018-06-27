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Наталью Рудову заподозрили в беременности
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Наталья Рудова предъявила Егору Криду подросший живот 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram
Звезду сериала "Татьянин день" Наталью Рудову поздравляют с беременностью. Поклонники разглядели изменения в фигуре артистки.
В своем Instagram Наталья опубликовала фотографию с дня рождения популярного певца Егора Крида. Девушка облачена в черное обтягивающее платье с тоненькими лямочками. Фолловеры заметили, что у артистки выпирает живот.
Теперь пользователи Сети спорят, действительно ли Рудова скоро станет матерью или просто перестала качать пресс. Десятки фанатов начали расспрашивать девушку. Однако Наталья не стала комментировать эти догадки.
"Беременна? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ты беременна?", "она беременна, есть видео, где она поздравляет крида и трогает свой округлившийся животик", "🤦🏻‍♀️да не беременна она! У нее что живота не может быть) она тоже живой человек.. ничего страшного в этом не вижу", "просто салатов наелась вкусных, а вы сразу беременная 🤰🏻…", "Она что беременная?", "она беременна есть видео", "Ты беременна?", "не беременна че вы за фигню несете", "Не беременна она, она просто пельмешек переела 😂👌🏻", "Вот; обратная, дурацкая сторона медали. Стоит сделать неудачный ракурс, как все тут же будут думать, что беременна. Задолбали блин", "Рудова беременна? У неё живот округлившийся", — с жаром спорили поклонники.
Добавим, что если Наталья все же беременна, то, скорее всего, об этом вскоре станет известно, так как Рудову нельзя назвать ни скрытницей, ни скромницей. Артистка откровенно рассказывает в соцсетях о личной жизни и не стесняясь оголятся перед камерой.
Ранее в интервью Dni.Ru Рудова объяснила причину своего частого участия в эротических фотосессиях и регулярных публикаций в соцсетях фото в купальнике.
"Это моя жизнь, мое тело, и я им горжусь. В своем аккаунте я настраиваю людей на позитив и говорю, что нужно двигаться вперед и работать над собой", — пояснила актриса.
Она заверила, что близких людей ню в ее исполнении не беспокоит:
"Я взрослый, самостоятельный человек. С 16 лет живу одна, с 18 независима от мамы финансово, и она доверяет мне — знает, что я не делаю глупостей".
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