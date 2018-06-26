Штурм взялась за старое

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Штурм утешила российских болельщиков снимками топлес 

Teleprogramma.pro 26 июня 2018
Фото: Instagram
Вчера после нескольких побед в матчах на чемпионате мира сборная России уступила победу Уругваю. Соперники смогли забить в наши ворота три мяча. За ходом матча следила и Наталья Штурм. Исполнительница песни «Школьный роман» сейчас отдыхает в Танзании. Увидев, что российская команда проигрывает, она поспешила скрасить горечь поражения пикантными фото.
На своей странице в соцсети Наталья разместила снимки, на которых позирует топлес. В кадре она лежит на песчаном берегу и ее омывают волны океана. «Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», — написала артистка. Одни поклонники восхитились телом 51-летней певицы, а другие вновь раскритиковали ее за слишком откровенные фото. «Наташенька, вы очень красивая, с годами не стареешь, будто свеже-замороженная», «Вы без косметики. Моложе, лет на 15. Возьмите на заметку», «Опять голая. Ну надо возраст достойно принимать», — прокомментировали пост подписчики.
Отметим, что звезда 90-х уже давно балует поклонников откровенными фото. В прошлом году она делилась снимками в стиле ню из Испании. Позже она также устроила фотосессию, в которой прикрывала свой бюст не только шоколадом, но и ломтиками лосося. Теперь поклонники с нетерпением ждут новых сюрпризов от Штурм, так как купальный сезон только открылся.
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