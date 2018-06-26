Эмма Малинина показала фото с мамой

56-летняя супруга Малинина похорошела после скандала с Зарубиной

Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на все сто.

Малинина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена сидящей рядом с родительницей. Поклонники восхитились красотой родственниц.

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 25 Июн 2018 в 11:44 PDT В комментариях пользователи Сети отмечали, что 56-летняя Эмма стала выглядеть намного моложе своих сверстниц. "Такие вы обе красивые. Дай Бог, Эмма, здоровья и долгих счастливых лет жизни Вашей мамочке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Красавицы! Похожи!😃😍 Счастья Вашей семье! 💐💖", "Эммочка мама просто красотка здоровья ей и долгих лет жизни 🌹🌹🌹", — писали фолловеры.

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 20 Июн 2018 в 1:14 PDT Добавим, что семья для жены певца находится на первом месте. Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно именно поэтому их брак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их тесную связь.

У Малининой трое детей. В первом браке с певцом Александром Исаевым у нее родился сын Антон, а будучи женой Александра, Эмма произвела на свет очаровательных двойняшек: Фрола и Устинью. Также она тесно общается с наследником певца от первого брака выпускником "Фабрики звезд" Никитой Малининым. Юноша, как и его отец выбрал творческую профессию, сообщает Teleprogramma.pro.