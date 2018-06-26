Эмма Малинина показала фото с мамой

Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на все сто.
Малинина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена сидящей рядом с родительницей. Поклонники восхитились красотой родственниц.
В комментариях пользователи Сети отмечали, что 56-летняя Эмма стала выглядеть намного моложе своих сверстниц. "Такие вы обе красивые. Дай Бог, Эмма, здоровья и долгих счастливых лет жизни Вашей мамочке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Красавицы! Похожи!😃😍 Счастья Вашей семье! 💐💖", "Эммочка мама просто красотка здоровья ей и долгих лет жизни 🌹🌹🌹", — писали фолловеры.
Добавим, что семья для жены певца находится на первом месте. Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно именно поэтому их брак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их тесную связь.
У Малининой трое детей. В первом браке с певцом Александром Исаевым у нее родился сын Антон, а будучи женой Александра, Эмма произвела на свет очаровательных двойняшек: Фрола и Устинью. Также она тесно общается с наследником певца от первого брака выпускником "Фабрики звезд" Никитой Малининым. Юноша, как и его отец выбрал творческую профессию, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж — известный исполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете. "Ничего плохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтому для меня это было немножко странно — получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, что он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Может быть, кушать нечего народному артисту?" — язвительно заявила исполнительница журналистам телеканала НТВ.