Ещё
Ведущий Первого канала матом ответил на вопрос о мате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий Первого выругался на вопрос о мате в эфире 

News.ru 1 час назад
Ведущий Первого канала Артём Шейнин прокомментировал скандальный эфир после матча сборной России с Уругваем. На вопросы журналиста Шейнин ответил в агрессивной манере.
>> Ведущий выругался матом на Первом канале
«Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** [ерунду] меня не спрашивали», — заявил Шейнин корреспонденту «Говорит Москва».
Ранее News.ru сообщал, что Шейнин произнёс на телевидении недопустимое слово. Когда его коллега выразила недоумение по поводу инцидента, то Шейнин сразу попросил «запикать» нехорошее слово.
В пресс-службе Первого канала уточнили, что с ведущим проведут беседу, в отношении него будет наложено взыскание.
25 июня сборная России уступила команде Уругвая со счётом 0:3. В плей-офф мундиаля команда Станислава Черчесова сыграет с Испанией.
News.ru: последние новости
Ведущий Первого выругался на вопрос о мате в эфире Умер снятый с рейса плохо пахнущий пассажир Марию Миронову ограбили в самом центре Москвы
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий выругался матом на Первом канале333
Первый канал отреагировал на мат Шейнина117
Сын Дементьева с женой покончили с собой40
Путин поручил протестировать новый налог201
Россия оказалась бессильна перед новой болезнью43
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:08
В Москве ограбили вдову Михаила Круга
Происшествия Другое
10:50
Россия оказалась бессильна перед новой болезнью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение