Ведущий Первого канала матом ответил на вопрос о мате

Ведущий Первого выругался на вопрос о мате в эфире

Ведущий Первого канала Артём Шейнин прокомментировал скандальный эфир после матча сборной России с Уругваем . На вопросы журналиста Шейнин ответил в агрессивной манере.

«Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** [ерунду] меня не спрашивали», — заявил Шейнин корреспонденту «Говорит Москва».

Ранее News.ru сообщал, что Шейнин произнёс на телевидении недопустимое слово. Когда его коллега выразила недоумение по поводу инцидента, то Шейнин сразу попросил «запикать» нехорошее слово.

В пресс-службе Первого канала уточнили, что с ведущим проведут беседу, в отношении него будет наложено взыскание.