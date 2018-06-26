Ведущий Первого канала матом ответил на вопрос о мате

Ведущий Первого канала Артём Шейнин прокомментировал скандальный эфир после матча сборной России с Уругваем. На вопросы журналиста Шейнин ответил в агрессивной манере.
«Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** [ерунду] меня не спрашивали», — заявил Шейнин корреспонденту «Говорит Москва».
Ранее News.ru сообщал, что Шейнин произнёс на телевидении недопустимое слово. Когда его коллега выразила недоумение по поводу инцидента, то Шейнин сразу попросил «запикать» нехорошее слово.
В пресс-службе Первого канала уточнили, что с ведущим проведут беседу, в отношении него будет наложено взыскание.
25 июня сборная России уступила команде Уругвая со счётом 0:3. В плей-офф мундиаля команда Станислава Черчесова сыграет с Испанией.