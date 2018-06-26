Оскандалившийся Шейнин закатил истерику

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала

Фото: Кадр из программы

Артем Шейнин крайне агрессивно отреагировал на вопросы журналистов после того, как выматерился в эфире передачи "Время покажет". Между тем последовала реакция Первого канала на демарш ведущего. Все началось с того, что Артем Шейнин использовал в передаче "Время покажет" матерное выражение, означающее "идиотизм". Зрители в зале посмеялись, а вот соведущая Екатерина Стриженова закрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Запись передачи довольно быстро попала в интернет, и комментаторы пришли в возмущение от "вседозволенности" Шейнина. Журналисты связались с самим виновником скандала. Тот крайне агрессивно отреагировал на расспросы. "У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это г*** интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** меня не спрашивали", — цитирует вспылившего Артема Шейнина "Говорит Москва". Между тем "Интерфакс" сообщает о том, что ведущий получит взыскание на Первом канале. "Во вторник в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая . В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание", — объявили в пресс-службе "первой кнопки".