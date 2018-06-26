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Первый канал отреагировал на мат Шейнина
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Первый канал отреагировал на мат Шейнина в эфире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин получит взыскание за то, что употребил матерное слово в прямом эфире, сообщили в пресс-службе «Первого канала».
«С ним будет проведена беседа, наложено взыскание», — отметил представитель пресс-службы, передает ТАСС.
Что именно за взыскание, не уточняется.
>> Ведущий выругался матом на Первом канале
На просьбу объяснить использование мата в эфире Шейнин ответил нецензурно, передает «Говорит Москва». «Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую… [ерунду] меня не спрашивали», — сказал он.
Напомним, ранее в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» ведущий Артем Шейнин использовал мат, когда рассказывал о реакции болельщиков на игру сборной России.
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