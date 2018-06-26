Ведущий выругался матом на Первом канале

"Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** (глупость — прим. ред.)", — сказал ведущий.

По данным «Дней.ру», после этого зрители в зале засмеялись, а соведущая Екатерина Стриженова «прикрыла рот рукой и укоризненно покачала головой». Шейнин продолжил говорить.

Издание обратило внимание на реакцию интернет-пользователей, раскритиковавших ведущего. Один из комментаторов отметил, что, если ведущий «Первого канала» «не контролирует свою речь», то его нужно «гнать тряпками с телевидения».

«Какой кошмар! и это Первый канал!» — возмутился другой пользователь. Еще один комментатор заявил, что «Шейнин совсем заигрался, точно надо гнать его».

В октябре во время одного из эфиров Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома. Когда Бом перебил ведущего, тот схватил американца за пиджак и попросил «не провоцировать» его.