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Ведущий выругался матом на Первом канале
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Ведущий выругался матом на Первом канале 

Рамблер 1 час назад
Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин нецензурно выразился в эфире, обсуждая реакцию фанатов на проигрыш сборной РФ.
"Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** (глупость — прим. ред.)", — сказал ведущий.
По данным «Дней.ру», после этого зрители в зале засмеялись, а соведущая Екатерина Стриженова «прикрыла рот рукой и укоризненно покачала головой». Шейнин продолжил говорить.
Издание обратило внимание на реакцию интернет-пользователей, раскритиковавших ведущего. Один из комментаторов отметил, что, если ведущий «Первого канала» «не контролирует свою речь», то его нужно «гнать тряпками с телевидения».
«Какой кошмар! и это Первый канал!» — возмутился другой пользователь. Еще один комментатор заявил, что «Шейнин совсем заигрался, точно надо гнать его».
В октябре во время одного из эфиров Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома. Когда Бом перебил ведущего, тот схватил американца за пиджак и попросил «не провоцировать» его.
Комментарии127  Ещё 6 источников 
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