Сучилина перед смертью прокляла цыганка

Музыканта Сучилина перед страшной смертью прокляла цыганка

Появились неожиданные подробности о болезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии . По словам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его прокляла цыганка из Мюнхена.

Также стало известно, что посольство России Лиссабоне поможет родственникам погибшего.

"Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут ли транспортировать тело или кремировать здесь", — цитирует пресс‐секретаря диппредставительства Александра Брянцева РИА Новости.

Напомним, российский рок-гитарист, лидер группы "До мажор" Андрей Сучилин скончался от страшной инфекции. Об этом сообщила его близкая подруга Лидия Тихонович в Facebook.

Ранее, в мая музыканта с супругой сняли с авиарейса в Португалии из-за сильного запаха, возникшего из-за его заболевания. Болезнь вызвала некроз тканей, вследствие чего и возник сильный запах.

Мужчину экстренно реанимировали в одну из местных клиник. Ему провели несколько операций, но болезнь оказалась сильнее. Вскоре музыкант впал в кому, а через некоторое время скончался. Супруга музыканта через соцсети обратилась к друзьям с просьбой помочь в организации похорон в Москве

Андрей Сучилин является единственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим в знаменитых семинарах Роберта Фриппа. В 2010-м Сучилин увлекся социальной журналистикой. Являлся кандидатом психологических наук.