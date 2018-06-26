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Сучилина перед смертью прокляла цыганка
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Музыканта Сучилина перед страшной смертью прокляла цыганка 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Фото: facebook.com/andrey.suchilin
Появились неожиданные подробности о болезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии. По словам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его прокляла цыганка из Мюнхена.
Также стало известно, что посольство России в Лиссабоне поможет родственникам погибшего.
"Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут ли транспортировать тело или кремировать здесь", — цитирует пресс‐секретаря диппредставительства Александра Брянцева РИА Новости.
Напомним, российский рок-гитарист, лидер группы "До мажор" Андрей Сучилин скончался от страшной инфекции. Об этом сообщила его близкая подруга Лидия Тихонович в Facebook.
Ранее, в мая музыканта с супругой сняли с авиарейса в Португалии из-за сильного запаха, возникшего из-за его заболевания. Болезнь вызвала некроз тканей, вследствие чего и возник сильный запах.
Мужчину экстренно реанимировали в одну из местных клиник. Ему провели несколько операций, но болезнь оказалась сильнее. Вскоре музыкант впал в кому, а через некоторое время скончался. Супруга музыканта через соцсети обратилась к друзьям с просьбой помочь в организации похорон в Москве.
Андрей Сучилин является единственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим в знаменитых семинарах Роберта Фриппа. В 2010-м Сучилин увлекся социальной журналистикой. Являлся кандидатом психологических наук.
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