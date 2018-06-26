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Сын Дементьева с женой покончили с собой
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Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой 

Дни.ру 52 минуты назад
Поклонники оплакивают скончавшегося поэта. Все знают его стихи, многочисленные песни на них. Но мало кому известно, какую трагедию пережил этот мастер слов.
Андрей Дементьев был четырежды женат. Но от первой жены, с которой он создал семью еще в 19 лет, детей у него не было. Зато в последующих браках появились две дочери (одна приемная) и сын Дмитрий.
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Правда, когда парню исполнилось 26 лет, он покончил с собой из-за напряженных отношений с супругой. Трагедия произошла, когда Дмитрий отдыхал на Кавказе. За день до самоубийства сына Дементьев говорил с ним по телефону.
"Дима сказал: "Папа, я тебя жду". Я ответил: "Прилечу завтра…" Не дождался… (Плачет.) Вот и все…" — рассказывал поэт. "Я убежден: в то мгновение, когда раздался выстрел, он еще успел пожалеть об этом, но было поздно, и эта боль будет со мной всегда, до последнего дня", — говорил Дементьев в интервью изданию "Бульвар Гордона".
Супруга сына поэта через несколько лет покончила с собой…
"Она заболела — у нее уже что-то с психикой было. Прошло довольно долгое время — по-моему, не один год, и она вдруг такое сделала. Остался внук — Андрей Дмитриевич Дементьев — полный мой тезка, который в 19 лет сыграл главную роль в фильме "Дерзкие дни" с Гошей Куценко. Конечно, я стараюсь ему помогать, влиять на него как-то. Он живет с бабушкой, с моей бывшей женой, матерью Димы, насколько возможно, мы с Аней (Пугач, жена поэта. — Прим. ред.) пытаемся все делать, чтобы он чувствовал себя защищенным и не одиноким", — позже уверял Дементьев.
Поэт не раз говорил в интервью, что косвенно виноват в трагедии.
"Думаю, тут я виноват (трет полные слез глаза). Не напрямую — как бы исподволь… Когда он в 17 лет решил жениться на своей девушке Лене, я почувствовал интуитивно (хотя они вместе еще в детский сад ходили!), что не его это девочка, — плакал Дементьев. — Мои предчувствия оправдались: людьми они оказались совершенно разными, у них пошел раздрызг, который заходил все дальше…" — вспоминал поэт.
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