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Шиловский рассказал правду о разводе и сыне
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Всеволод Шиловский рассказал, как вторая супруга разрушила его отношения с сыном 

Teleprogramma.pro 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Актер Всеволод Шиловский родился очень болезненным мальчиком — у него был порок сердца. Будущий артист был очень худым в детстве, но все равно стремился заниматься спортом и смог поправить свое здоровье.
Всеволод начинал играть в театре и долгое время даже и не думал сниматься в кино, но сейчас телезрители вряд ли могут представить советские фильмы без героев, которых сыграл Шиловский. И если актерская карьера Всеволода сложилась как нельзя лучше, то личная жизнь артиста была непростой.
Первой супругой Всеволода стала актриса Евгения Уралова. Шиловский был уверен, что это будет его первый и последний брак, но отношения с супругой довольно быстро испортились, а мать артиста и вовсе обвиняла невестку в том, что она вышла замуж за ее сына из-за денег.
«Развод был болезненный, я тяжело переживал и похудел на 14 килограммов», — вспоминает артист.
Второй супругой артиста стала актриса по имени Нина — Всеволод сразу обратил на нее внимание и влюбился. К сожалению, их брак не стал счастливым, хоть Нина и родила мужу сына Илью. Актриса сильно выпивала, а Всеволод не смог побороть алкоголизм жены.
«Я всегда виню себя в случившемся. Но у нее был недостаток большой — она много выпивала. я не смог ничего с этим сделать. В итоге мы развелись. У меня уже другая семья была, но я всегда уделял Нине внимание и отправлял деньги, чтобы мой сын ни в чем не нуждался. Она, как оказалось, манипулировала мною с помощью сына. Сдала его в интернат, а с меня тянула финансы. Это ужасно, это моя боль. И так вышло, что с Ильей я до сих пор плохо общаюсь. Тогда я не смог его забрать», — с горечью вспоминает актер.
Лишь третья жена принесла Шиловскому долгожданное счастье — он встретил в Сочи Наталью, с которой живет вместе уже почти 45 лет. В браке родился сын Павел.
«Прожить 45 лет в браке не сложно — главное не мешать друг другу жить», — отметил артист.
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