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Американский рэпер прославился после убийства
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XXXTentacion стал первым за 21 год покойным лидером американского хит-парада 

Газета.Ru 26 июня 2018
Фото: Instagram
Интерес к музыке рэпера XXXTentacion после его убийства стал настолько велик, что его сингл Sad! поднялся с 52-й позиции на первое место в хит-параде Billboard Hot 100.
Как сообщает The Wrap, в последний раз артист возглавлял американский чарт после смерти в 1997 году — это The Notorious B. I. G. с песней Mo Money Mo Problems.
Композиция Sad! вышла на альбоме под названием "?", и к 21 июня насчитывала уже 48,9 млн прослушиваний в стриминговых сервисах. Кроме того, девять других песен XXXTentacion также попали в "горячую сотню" синглов, сделав рэпера 12-м хип-хоп-исполнителем, которому удалось присутствовать в хит-параде Billboard Hot 100 в таком объеме. Кроме него, такого успеха добивались Cardi B, Дрейк, Future, J. Cole, JAY-Z, Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Logic, Post Malone и Канье Уэст.
XXXTentacion, чье настоящее имя Джасей Онфрой, был застрелен 18 июня в возрасте 20 лет. Подозреваемый в его убийстве задержан.
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