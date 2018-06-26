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Борисова осталась без квартиры в Москве
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Дана Борисова осталась без квартиры 

Рамблер 5 часов назад
Дана Борисова выручила почти 20 миллионов от продажи квартиры. Об этом телеведущая рассказала «Комсомольской правде».
По ее словам, сделка, которая принесет ей 19,8 миллиона рублей, будет завершена в течение трех дней. Проданные Борисовой апартаменты находятся в жилом комплексе «Золотые Ключи 2», который расположен на Минской улице на западе Москвы.
Ранее телеведущая признавалась, что после успешной реабилитации от наркотической зависимости ей некомфортно жить в квартире, где она потакала своей слабости.
Кроме того, Борисова рассказала «КП», что намерена переехать поближе к дочери Полине, которая в настоящее время живет с отцом. Борисова намерена обзавестись двухкомнатными апартаментами в жилом квартале Only на Заречной улице столицы.
Также Борисова планирует приобрести автомобиль, так как тот, что был у нее ранее, мать телеведущей продала, пока Борисова лечилась в Тайланде.
«Я устала от метро», — призналась она.
Накануне Дана Борисова уже жаловалась на московский метрополитен. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала видео, в котором призналась в «нечеловеческой» усталости от подземки.
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