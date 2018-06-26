Борисова осталась без квартиры в Москве

Дана Борисова осталась без квартиры

По ее словам, сделка, которая принесет ей 19,8 миллиона рублей, будет завершена в течение трех дней. Проданные Борисовой апартаменты находятся в жилом комплексе «Золотые Ключи 2», который расположен на Минской улице на западе Москвы

Ранее телеведущая признавалась, что после успешной реабилитации от наркотической зависимости ей некомфортно жить в квартире, где она потакала своей слабости.

Кроме того, Борисова рассказала «КП», что намерена переехать поближе к дочери Полине, которая в настоящее время живет с отцом. Борисова намерена обзавестись двухкомнатными апартаментами в жилом квартале Only на Заречной улице столицы.

Также Борисова планирует приобрести автомобиль, так как тот, что был у нее ранее, мать телеведущей продала, пока Борисова лечилась в Тайланде.

«Я устала от метро», — призналась она.

Накануне Дана Борисова уже жаловалась на московский метрополитен. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала видео, в котором призналась в «нечеловеческой» усталости от подземки.