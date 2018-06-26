Больной сын Бледанс порезал горло в Болгарии

Больной синдромом Дауна сын Бледанс порезал горло и стал задыхаться

С сыном Эвелины Бледанс Семеном случилось ЧП в Болгарии . Стоило популярной артистке отвлечься, как мальчик съел шоколадную медаль вместе с фольгой.

В настоящее время Эвелина Бледанс вместе с шестилетним сыном Семеном отдыхает в болгарской Равде. Комедийная актриса побывала в гостях у певицы Лолиты Милявской , фото с которой опубликовала в своем аккаунте в Instagram, встретилась с друзьями, насладилась ярким солнцем и лазурным морем.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Jun 23, 2018 at 5:27am PDT

Однако Эвелина и Семен столкнулись с неприятностями. Все началось с изменения погоды: подул холодный ветер, прошел дождь. А потом и вовсе случилось ЧП, о котором откровенно рассказала Бледанс своим подписчикам.

"Семочка взял азбуку, чтоб идти в школу как Буратино и попросил золотых монеток на цирк, чтоб азбуку не продавать… и пока я резала арбуз съел одну шоколадку вместе с половинкой металической медальки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — начала свой рассказ Эвелина.

Можно представить, как испугалась артистка за своего шестилетнего сына. Да и сам Семен пережил несколько неприятных мгновений.

"Ой-ей-ей, что у нас было… и плакал, и задыхался, и горлышко порезал, но мама все достала без вызова врача, хотя реально было страшно! Обычно я ему эти медальки очищала, а тут сам решил", — объяснила Бледанс.

Многочисленные подписчики поддержали артистку.