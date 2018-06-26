Больной сын Бледанс порезал горло в Болгарии

С сыном Эвелины Бледанс Семеном случилось ЧП в Болгарии. Стоило популярной артистке отвлечься, как мальчик съел шоколадную медаль вместе с фольгой.
В настоящее время Эвелина Бледанс вместе с шестилетним сыном Семеном отдыхает в болгарской Равде. Комедийная актриса побывала в гостях у певицы Лолиты Милявской, фото с которой опубликовала в своем аккаунте в Instagram, встретилась с друзьями, насладилась ярким солнцем и лазурным морем.
Однако Эвелина и Семен столкнулись с неприятностями. Все началось с изменения погоды: подул холодный ветер, прошел дождь. А потом и вовсе случилось ЧП, о котором откровенно рассказала Бледанс своим подписчикам.
"Семочка взял азбуку, чтоб идти в школу как Буратино и попросил золотых монеток на цирк, чтоб азбуку не продавать… и пока я резала арбуз съел одну шоколадку вместе с половинкой металической медальки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — начала свой рассказ Эвелина.
Можно представить, как испугалась артистка за своего шестилетнего сына. Да и сам Семен пережил несколько неприятных мгновений.
"Ой-ей-ей, что у нас было… и плакал, и задыхался, и горлышко порезал, но мама все достала без вызова врача, хотя реально было страшно! Обычно я ему эти медальки очищала, а тут сам решил", — объяснила Бледанс.
Многочисленные подписчики поддержали артистку.
"Умница)) Мама рядом, значит все будет хорошо!", "Слава Богу, что всё обошлось! Приятного вам отдыха!", "Будьте осторожны, дай вам Бог здоровья, и хорошего настроения, тогда все преодолеете", "Красивая. умная. заботливая. уникальная женщина вы. Эвелина. а мальчик ваш — просто чудный очаровашка. любуемся им", "Огось. Молодечик! Это довольно опасное дело. Хорошо, что все обошлось", — прокомментировали рассказ Эвелины Бледанс фанаты.