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Российская группа отказалась выступать в Киеве
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Российская группа отказалась выступать в Киеве 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Российская группа «Звери» отменила концерт в Киеве. Об этом пресс-служба коллектива сообщила на официальной Instagram-странице группы.
«Нам очень жаль», — подчеркнули представители «Зверей».
По их словам, отмена выступления, которое должно было состояться в рамках музыкального фестиваля Atlas Weekend, была «тяжелым, но необходимым» решением, а его причиной стал «непрофессиональный подход принимающей стороны».
«Надеемся на скорую встречу с вами», — отметили в пресс-службе.
В мае лидер группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, получил награду за лучший саундтрек на Каннском кинофестивале 2018 года. Жюри отметило его работу над музыкой к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.
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