Российская группа отказалась выступать в Киеве

Российская группа «Звери» отменила концерт в Киеве. Об этом пресс-служба коллектива сообщила на официальной Instagram-странице группы.

«Нам очень жаль», — подчеркнули представители «Зверей».

По их словам, отмена выступления, которое должно было состояться в рамках музыкального фестиваля Atlas Weekend, была «тяжелым, но необходимым» решением, а его причиной стал «непрофессиональный подход принимающей стороны».

«Надеемся на скорую встречу с вами», — отметили в пресс-службе.