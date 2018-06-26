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Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант
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Умер снятый с рейса из-за запаха российский музыкант 

Рамблер 4 часа назад
Музыкант Андрей Сучилин скончался после борьбы с серьезной инфекцией. Об этом на странице Сучилина в Facebook сообщила его подруга Лидия Тихонович.
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Женщина попросила друзей музыканта помочь ей с организацией похорон.
По данным РИА Новости, Сучилин умер от некроза тканей.
Перед смертью он проходил диализ, но, по словам Тихонович, уровень инфекции оставался высоким, его сердце, легкие и почки не справлялись.
15 мая музыкант рассказал в соцсети, что планирует отправиться на Канары. 30 мая он сообщил, что голландская авиакомпания сняла его с рейса из-за неприятного запаха, посадив самолет в португальском Фару.
Он заявил, что «отловил заболевание, которое (молчим, как и почему) делает человека весьма вонючим». Позже музыкант попал в реанимацию. По словам Тихонович, первоначально врач в Испании сказал Сучилину, что у него «обычная пляжная инфекция», с которой справится антибиотик.
Андрей Сучилин был учеником гитарной школы Фриппа и лидером одной из московских арт-роковых групп 80-х «До мажор».
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