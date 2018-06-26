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Скончался музыкант РФ, снятый с рейса из-за запаха
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Умер российский музыкант, снятый с рейса из-за вызванного болезнью запаха 

РИА Новости
Фото: © Fotolia / leonid_shtandel
Российский музыкант Андрей Сучилин, в конце мая снятый в Португалии с авиарейса из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, скончался от этой болезни. Об этом написала его близкий друг Лидия Тихонович.
"Андрей ушел", — сообщила она в Facebook.
Британская Mirror в начале июня сообщала, что самолет Амстердам — Гран-Канария сел в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров, которого бортпроводники в итоге закрыли в туалете, а после приземления в Португалии сняли с рейса. Сучилин после инцидента написал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха стало заболевание, которым он заразился. Тихонович позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей.
Вскоре после происшествия Тихонович сообщила, что музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки, писала она.
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