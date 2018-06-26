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У звезды «Голоса» пытались украсть ребенка
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

У звезды «Голоса» пытались украсть ребенка 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: vk.com/svetlana.feodulova
Муж участницы шоу «Голос» Светланы Феодуловой в одном из ресторанов Москвы попытался забрать у певицы их общего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее пара начала бракоразводный процесс. РЕН ТВ утверждает, что в ресторане между супругами произошел конфликт, после чего мужчина «схватил» дочь и попытался сбежать. По данным канала, продюсер группы «Блестящие» Андрей Шлыков остановил мужчину и вызвал полицию.
В итоге супруги оказались в отделении полиции вместе с дочерью. У девочки, по данным «Ура.ру», синдром Дауна. Муж Феодуловой не выпускал дочь из рук и заявил правоохранителям, что жена не разрешает ему видеться с ребенком.
Певица, в свою очередь, выразила опасения, что супруг может увезти дочь в Прагу.
Светлана Феодулова — оперная певица и обладательница самого высокого колоратурного сопрано в мире, попавшая в Книгу рекордов Гиннесcа.
Комментарии1  Ещё 9 источников 
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