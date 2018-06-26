У звезды «Голоса» пытались украсть ребенка

Муж участницы шоу «Голос» Светланы Феодуловой в одном из ресторанов Москвы попытался забрать у певицы их общего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее пара начала бракоразводный процесс. РЕН ТВ утверждает, что в ресторане между супругами произошел конфликт, после чего мужчина «схватил» дочь и попытался сбежать. По данным канала, продюсер группы «Блестящие» Андрей Шлыков остановил мужчину и вызвал полицию.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 26 Ноя 2017 в 6:49 PST

В итоге супруги оказались в отделении полиции вместе с дочерью. У девочки, по данным «Ура.ру», синдром Дауна. Муж Феодуловой не выпускал дочь из рук и заявил правоохранителям, что жена не разрешает ему видеться с ребенком.

Певица, в свою очередь, выразила опасения, что супруг может увезти дочь в Прагу

Светлана Феодулова — оперная певица и обладательница самого высокого колоратурного сопрано в мире, попавшая в Книгу рекордов Гиннесcа.