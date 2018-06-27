Известную актрису затравили за фото на могиле

Пользователи сети затравили известную актрису за фото на могиле

Пользователи сети затравили американскую актрису и бывшую модель Кэтрин Хайгл (Katherine Heigl), которая сфотографировалась вместе с мужем на могилах родственников. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Хейгл приехала на кладбище в Нью-Йорке , чтобы посетить могилы брата, дедушки и бабушки. Во время визита актриса решила залезть на надгробные плиты родственников, а затем попросила мужа сделать несколько забавных снимков.

По словам женщины, таким образом она пыталась найти какие-нибудь «веселые моменты» в тяжелой ситуации. Однако пользователи сети не уловили настрой актрисы и назвали подобные фотографии неприемлемыми и оскорбительными.

A post shared by Katherine Heigl (@katherineheigl) on Jun 24, 2018 at 5:09pm PDT

В итоге Хэйгл пришлось удалить скандальные снимки из Instagram и записать несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации.

«В следующий раз я буду более внимательна к чувствам других людей, а не только к своим», — заверила подписчиков провинившаяся актриса.