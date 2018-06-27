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Известную актрису затравили за фото на могиле
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Пользователи сети затравили известную актрису за фото на могиле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: digitalspy.com
Пользователи сети затравили американскую актрису и бывшую модель Кэтрин Хайгл (Katherine Heigl), которая сфотографировалась вместе с мужем на могилах родственников. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Хейгл приехала на кладбище в Нью-Йорке, чтобы посетить могилы брата, дедушки и бабушки. Во время визита актриса решила залезть на надгробные плиты родственников, а затем попросила мужа сделать несколько забавных снимков.
По словам женщины, таким образом она пыталась найти какие-нибудь «веселые моменты» в тяжелой ситуации. Однако пользователи сети не уловили настрой актрисы и назвали подобные фотографии неприемлемыми и оскорбительными.
В итоге Хэйгл пришлось удалить скандальные снимки из Instagram и записать несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации.
«В следующий раз я буду более внимательна к чувствам других людей, а не только к своим», — заверила подписчиков провинившаяся актриса.
Ранее пользователи сети до смерти затравили женщину-трансгендера из США Хлою Сагал. В результате продолжительного кибербуллинга женщина стала психически неуравновешенной, а позднее покончила с собой.
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Комментарии9  Ещё 4 источника 
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