Орбакайте призналась в самом сокровенном

Орбакайте сделала заявление о появлении внуков

Певица родила первенца Никиту в 20 лет. А сегодня ему самому уже 27, он артист и семьянин. Скоро ли у певца появятся дети?

"Никите хоть и 27, но я все равно отношусь к нему как к ребенку, — довольно улыбается Кристина. — Но и он, и Дэни выросли очень интересными, самостоятельными людьми — личностями! Никита погружен в творчество, и я очень радуюсь, когда он рассказывает мне о своих успехах. Дэни не пошел в музыку, но он тоже очень увлеченный человек, занимается современным искусством. А Клавочка пока маленькая, но все равно занимается творчеством — балетом, рисованием, пением".

Ответила Орбакайте и на прямой вопрос о том, скоро ли у нее появятся внуки.

"Я понимаю, что дети растут быстро и могут тебя порадовать уже своими детьми. Когда женщина рожает ребенка, она сразу готовится к тому, что рано или поздно станет бабушкой. Так что я морально к этому событию давно готова. Пока они так увлечены своей жизнью, творчеством, что не хотят лишних забот", — заявила певица.

Она считает, что сыну приходится трудно — давит груз нескольких знаменитых фамилий.