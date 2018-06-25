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Орбакайте призналась в самом сокровенном
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Орбакайте сделала заявление о появлении внуков 

Дни.ру 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
Певица родила первенца Никиту в 20 лет. А сегодня ему самому уже 27, он артист и семьянин. Скоро ли у певца появятся дети?
"Никите хоть и 27, но я все равно отношусь к нему как к ребенку, — довольно улыбается Кристина. — Но и он, и Дэни выросли очень интересными, самостоятельными людьми — личностями! Никита погружен в творчество, и я очень радуюсь, когда он рассказывает мне о своих успехах. Дэни не пошел в музыку, но он тоже очень увлеченный человек, занимается современным искусством. А Клавочка пока маленькая, но все равно занимается творчеством — балетом, рисованием, пением".
Ответила Орбакайте и на прямой вопрос о том, скоро ли у нее появятся внуки.
"Я понимаю, что дети растут быстро и могут тебя порадовать уже своими детьми. Когда женщина рожает ребенка, она сразу готовится к тому, что рано или поздно станет бабушкой. Так что я морально к этому событию давно готова. Пока они так увлечены своей жизнью, творчеством, что не хотят лишних забот", — заявила певица.
Она считает, что сыну приходится трудно — давит груз нескольких знаменитых фамилий.
"Мне было тяжело, когда ко мне относились только как к дочери Пугачевой, а уже Никите вдвойне тяжелее. Всю жизнь и он, и я доказываем, что представляем что-то из себя и без громких фамилий, семейных связей. Он, конечно, часто болезненно воспринимает то, что о нем говорят и пишут. Но и я, и он работали и работаем над собой, каждый день доказывая свое право быть на сцене", — цитирует Кристину Орбакайте журнал "Откровения звезд".
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