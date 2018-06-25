Маркл подогрела слухи о своей беременности

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась ехать в благотворительный тур по странам Океании, тем самым подогрев слухи о своей беременности, пишут британские СМИ.

Пресса подозревает, что герцогиня Сассексская могла отказаться от поездки из-за распространенного на островах вируса Зика, опасного для беременных. Кроме того, Меган Маркл отказалась составить компанию мужу и в африканском турне. Возможно, причина отказа кроется в том, что женщинам в положении нельзя делать прививки, которые обязательны для туристов, направляющихся в тропические страны.