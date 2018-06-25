Малахов показал Жукову молодого любовника жены

Малахов показал певцу Жукову молодого любовника его жены

Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. Супруги пришли на шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы бросить друг в друга грязью.

У Жуковых взаимных упреков оказалось столько, что хватило на две передачи. В первом выпуске выяснилось, что Елена не против оставить детей с мужем и уехать в Америку. Женщина планирует заняться своей личной жизнью.

"Главная фраза, которую надо было выловить из ее рассказа: "готова оставить детей" и, наверное, "готова уехать с молодым любовником", который ближе ей по возрасту", — отметила возлюбленная Казаченко. "Покажите Юру уже, Елена! Покажите Юру!" — разоблачила Жукову Аманти.

Загадочного любовника показали во втором выпуске. Им оказался выпускник "Фабрики звезд" 33-летний Юрий Титов . "Я вот сегодня здесь, чтобы защитить эту красивую женщину. Я не любовник, как кто-то здесь сказал, потому что я дорогу Роману не переходил, так как Леночка год была одна", — отметил певец.

Титов заметил, что знаком с Жуковой два с половиной года и ни разу не видел ее пьяной. "Лена всегда свежа, Лена всегда с укладкой, блестящими глазами", — добавил он.

Известие о любовнике Романа ничуть не расстроило. Он уже давно для себя решил, что готов к новым отношениям. Жуков уже определился — новой возлюбленной должно быть не более 25 лет. Для того чтобы стать более привлекательным у противоположного пола он ходит к косметологу и делает уколы красоты.

Мать Юрия Титова Жанна пришла на съемочную площадку, чтобы поддержать Елену. "Мой сын и Ленуся всего— навсего коллеги", — заметила женщина. Она добавила, что была бы рада стать бабушкой для детей Жукова и свекровью для Лены, но она уверена, что развода не будет так как Роман и Елена должны быть вместе из-за детей. Близкие и друзья пары также просят супругов одуматься, ведь у них большая семья.