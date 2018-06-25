Басков раскрыл тайного ухажера Бузовой

Разумеется, посетила съемки и Ольга Бузова, снявшаяся в ролике в образе кассирши в продуктовом магазине. Едва телебрюнетка села за стол рядом с Филиппом Киркоровым, как Андрей Малахов начал отпускать недвусмысленные шутки, намекая на то, что у поп-короля и поющей ведущей весьма близкие отношения.

В какой-то момент Николай Басков не выдержал и заявил: "У меня есть телефон одного товарища, он будет недоволен!" В студии немедленно образовалась пауза. "Золотой голос России" стойко выдержал это молчание, после чего Филипп нашелся с вопросом: "Ты что, знаешь что-то, чего не знаю я?" Басков парировал: "Конечно! Я знаю про отношения Оли лучше!"

Тут уже включилась и Ольга Бузова. Артистка обратилась к Киркорову. "Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…" — начала поющая ведущая. Однако поп-король ее остановил, попросив не продолжать, чтобы сохранить интригу. Бузова со смехом согласилась.