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Казаченко пришлось трижды кодировать жену
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Казаченко пришлось трижды кодировать жену 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: ТАСС
Певец Вадим Казаченко заявил, что расстался с супругой Ольгой из-за ее «склонности к алкоголизму». Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Артист утверждает, что «трижды кодировал» женщину, так как она могла «уйти в запой» на несколько дней. Он отметил, что «чувствовал ответственность» за нее и «хотел как лучше».
Ольга Казаченко назвала эти обвинения «ложью», как и утверждения певца о том, что у них не было свадьбы. Также она напомнила, что артист усомнился в результатах ДНК-теста.
«Человек живет в своем придуманном мире. Так, может, алкоголик не я, а он», — сказала Ольга Казаченко.
Ранее она заявила, что ее беспокоит психическое состояние Казаченко. Женщина обратилась в Гагаринский суд Москвы с просьбой провести независимое исследование его здоровья.
В марте этого года суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына.
Бракоразводный процесс пары начался в конце апреля. Однако позже женщина отозвала заявление, объяснив это имущественным спором из-за дома.
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