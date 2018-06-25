Казаченко пришлось трижды кодировать жену

Певец Вадим Казаченко заявил, что расстался с супругой Ольгой из-за ее «склонности к алкоголизму». Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Артист утверждает, что «трижды кодировал» женщину, так как она могла «уйти в запой» на несколько дней. Он отметил, что «чувствовал ответственность» за нее и «хотел как лучше».

Ольга Казаченко назвала эти обвинения «ложью», как и утверждения певца о том, что у них не было свадьбы. Также она напомнила, что артист усомнился в результатах ДНК-теста.

«Человек живет в своем придуманном мире. Так, может, алкоголик не я, а он», — сказала Ольга Казаченко.

Ранее она заявила, что ее беспокоит психическое состояние Казаченко. Женщина обратилась в Гагаринский суд Москвы с просьбой провести независимое исследование его здоровья.

В марте этого года суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына.

Бракоразводный процесс пары начался в конце апреля. Однако позже женщина отозвала заявление, объяснив это имущественным спором из-за дома.