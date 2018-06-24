Конфеты и мулаты-девственники: странный райдер звезд

Чупа-чупсы и мулаты-девственники: СМИ обнародовали райдеры Лолиты, Ротару и других звезд

Чупа-чупсы, курицы, тортики, M&M’s исключительно желтого цвета, полотенца размера строго метр на полтора … «СтарХит» изучил , какие необычные требования содержат бытовые райдеры российских звезд. Что удивительно, сладкое требуют брутальные исполнители.

Светлана Лобода оговаривает температуру в гримерках и на сцене, которая должна быть строго 18 градусов. Кроме того, воду она требует кипятить только в новом чайнике.

«В Новокузнецке как-то была забавная история, когда Лобода уличила организаторов в несоблюдении этого пункта. Мол, чайник был несвежий. Пришлось показывать ее директору чек, что техника куплена вчера», — рассказал один из устроителей ее концерта.

А вот рэпер Фараон просит, чтобы для него приготовили чупа-чупс, если в гостиничном номере не окажется таких конфет, он может развернуться и уехать. Еще одним любителем сладкого оказался лидер группы «Бутырка».

«Суровому солисту, выступающему в кожаной рубахе, перед концертом требуется… тортик», — рассказал другой организатор гастролей.

София Ротару просит о вполне понятных вещах в своем райдере. Список включает перелет бизнесом или переезд в отдельном железнодорожном вагоне, машину представительского класса. Из гастрономических предпочтений — свежезапеченная курица с рынка и десяток яиц, которые должны быть доставлены в номер отеля. Несъеденную еду певица забирает с собой.

«А в следующем городе тура ее «встречает»… еще одна целая курица! Дню к третьему курицей начинает питаться половина коллектива, потому что как человек советской закалки Ротару ничего не выбрасывает. А что, зато сытно и диетично — все довольны!» — цитирует издание директора Ротару Сергея Лаврова.

Наргиз Закирова просит приносить ей в гримерку шесть белых полотенец размера строго метр на полтора. Полотенца нужны ей для того, чтобы незадолго до выхода на сцену замотаться в них, как в тогу, и так походить, настраиваясь на выступление.

Коллектив 25/17 помимо стандартных кофе, чая и фруктовых тарелок, любит указать пункт о «двух мулатах-девственниках». Найдя подходящих парней, организаторы концерта, решили уточнить обязательность пункта об отсутствии сексуального опыта. В итоге их директор радостно посмеялся: мол, проверку прошли — райдер прочли внимательно.

Проверяет на внимательность устроителей концертов певица Лолита, которая просить, чтобы ее в аэропорту встречали на автомобиле «Ока». А автор текстов Ольги Бузовой рэпер ST настаивает, что ему обеспечили конфеты M&M’s обязательно желтого цвета.