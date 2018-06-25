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Мишулина закричала от результата детектора лжи
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Мишулина закричала от результата детектора лжи 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/karinamishulina
Дочь Спартака Мшулина Карина прошла проверку на детекторе лжи. Полученные данные вызвали бурные эмоции у женщины.
В передаче "Новые русские сенсации" разбиралась история Карины Мишулиной и Тимура Еремеева, который в конце прошлого года на всю страну объявил о том, что является внебрачным сыном актера Спартака Мишулина. Свои слова Тимур сопроводил ДНК-тестом, подтверждающим родство с артистом. Однако Карина Мишулина, единственная дочь мэтра, и его вдова Валентина опротестовали эту информацию, проведя свою экспертизу.
Дальше — больше. Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правоту. В частности, что она не знала о романе отца с Татьяной Еремеевой, и о том, что у нее может быть брат. Несмотря на то, что во время процедуры Карина держала себя в руках и отвечала на вопросы хладнокровно, полученные результаты оказались неожиданными для нее.
В частности, оказалось, что Карина знала о знакомстве ее отца с Татьяной Еремеевой. Та работала вахтершей в их доме. Несмотря на нервные объяснения Мишулиной, что Еремеева два года трудилась консьержкой (с 2000 по 2002 год) и об этом знала и она и ее мать, прибор буквально зашкаливало от вопроса, знала ли Карина о романе отца с Татьяной Еремеевой. У нее учащались сердцебиение и дыхание.
"Я в шоке! Я не знала этих людей! Я не могла знать, был роман или нет, потому что я не знала этих людей", — попыталась объясниться Мишулина.
"Ну, это поднимает вашу реакцию…" — ответил ей подполковник, проводящий экспертизу. Три раза повторилась реакция. В итоге, Мишулина взорвалась: "Мой папа не мог спать с уборщицей… Я не знала Еремееву, даже в мыслях не могла предположить, что папа с ней мог лечь в кровать", — на повышенных тонах заявила Карина.
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