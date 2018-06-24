Донцова затмила Волочкову

Российская писательница решила покорять аудиторию не только новыми книгами, но и демонстрацией своих физических способностей.
Дарья показала снимок из спортзала, где она решила «бодрить растяжку».
Одновременно Донцова с некоторой долей самоиронии заметила, что хорошая физическая форма важна даже ей — «бабушке весне на 7-м десятке».
Автор большого числа «иронических детективов» напомнила читателям блога, что тело человека — храм души, который всегда должен быть красивым. Посмотрев фотографии с тренировки Дарьи, можно заметить, что она пользуется специальными тренажерами для работы над шпагатом.
Подписчики вдохновились примером Донцовой: «Дарья Аркадьевна, не бабушка, а девушка-весна! Восхищаюсь вашей стройностью всегда. И понимаю, какой это труд, усердие и система!»