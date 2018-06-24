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Вайкуле пригрозила расправой журналистке
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Лайма Вайкуле рассказала о том, как она страшна в гневе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ.
По словам артистки, в порыве гнева она может и задушить. Больше всего ее раздражает глупость.
Недавно одна из самых стильных и загадочных звезд отечественной эстрады рассказала журналистам об особенностях своего характера. В беседе с изданием «СтарХит» Лайма открыла несколько секретов своей персоны.
Например, певица призналась — она не такая уж и худощавая, как о ней все думают. Вайкуле носит размер одежды M (medium), но предпочитает свободный крой, который стройнит. Также, видимо, свое дело делает хорошая осанка и изящные манеры звезды. Хотя певица выбирает спортивный стиль одежды.
Певица рассказала о своей любви к собакам. Сейчас у нее два французских бульдога. Кстати, собак Лайма не боялась никогда, в том числе и агрессивных. Она вспоминает о том, как в 15 лет, убегая от навязчивых ухажеров, случайно заскочила в чужой двор и упала на собачью будку. После того, как из нее выскочил сторожевой пес, будущая звезда хладнокровно прошипела: «Только тебя тут не хватало!». Очевидно, на собаку такая сила духа произвела впечатление, и обошлось без укусов.
Вайкуле подчеркнула, что не терпит глупость. Особенно глупость агрессивную. Она рассказала о том, как несколько лет назад ей пришлось усмирить безграмотного интервьюера.
«… Я предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу. Но девушка продолжила… И я сделала это — конечно, не по-настоящему. Просто показала руками, чтобы запомнила».
Мера подействовала — в итоге передача получилась профессиональной.
Кроме того, звезда призналась, что является собственницей по отношению к любимому мужчине. Но старается этого не показывать, ведь ревность, по ее словам, «позорное чувство». Вайкуле также отметила, что в ее доме никогда не звучит вопрос: «Что будем на обед?». Когда нужно, артистка с гражданским мужем идет обедать в ресторан. Она не любит готовить и не видит в этой нелюбви ничего зазорного.
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