Дочь Стриженовой попрощалась со школой

Королева бала: дочь Екатерины Стриженовой попрощалась со школой

Александра и ее мама опубликовали у себя в Instagram фотографии и видео перед началом выпускного. Поклонники были сражены красотой девушки.

Подготовка к выпускному балу для семьи Стриженовых прошла трудно, но весело. Об этом сообщила у себя на страничке знаменитая телеведущая. Свою младшую дочь 17-летнюю Сашу она превратила в настоящую принцессу.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 23 Июн 2018 в 5:15 PDT

Когда юная красавица поделилась с поклонниками фото в готовом образе, те изумились. Они засыпали комплиментами и маму и дочку. «Какая красивая девочка! Удачи ей по жизни», «Вау! Невероятная», «Красивая очень! Веселого и запоминающиеся выпускного!», «Манеры мамины, а похожа на папу», «Вот это платье… Лучшее! Саша великолепна в нем» — восхищались они.

Публикация от sasha strizhénova 🥀 (@strizs) 23 Июн 2018 в 10:46 PDT