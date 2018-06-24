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Дочь Стриженовой попрощалась со школой
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Королева бала: дочь Екатерины Стриженовой попрощалась со школой 

Teleprogramma.pro 24 июня 2018
Фото: GLOBALLOOK
Александра и ее мама опубликовали у себя в Instagram фотографии и видео перед началом выпускного. Поклонники были сражены красотой девушки.
Подготовка к выпускному балу для семьи Стриженовых прошла трудно, но весело. Об этом сообщила у себя на страничке знаменитая телеведущая. Свою младшую дочь 17-летнюю Сашу она превратила в настоящую принцессу.
Когда юная красавица поделилась с поклонниками фото в готовом образе, те изумились. Они засыпали комплиментами и маму и дочку. «Какая красивая девочка! Удачи ей по жизни», «Вау! Невероятная», «Красивая очень! Веселого и запоминающиеся выпускного!», «Манеры мамины, а похожа на папу», «Вот это платье… Лучшее! Саша великолепна в нем» — восхищались они.
Впереди у Александры поступление на экономический факультет МГУ. Для этого она училась в экономико-математическом классе. Родители сделали максимум, чтобы работа модели и актрисы остались для дочери лишь хобби, — сообщает 7days.ru.
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